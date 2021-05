Piotr Walczak: firma kontra osoby niechętne szczepieniu

Ze wszystkich stron słychać, iż szczepienia przeciwko Covid-19 są na razie w pełni dobrowolne i nie ma żadnego prawa, które zmuszałoby kogoś do przyjęcia zastrzyku. Z tej samej przyczyny nie istnieje żaden przepis, na podstawie którego można by pracownika za to ukarać. Ale z drugiej strony taki szef hotelu prawnie zobowiązany jest do „stosowania wszelkich dostępnych środków, które eliminują lub ograniczają zagrożenie życia lub zdrowia w zakładzie pracy". Zorganizowanie szczepienia zdecydowanie można do tych środków zaliczyć. Gdy dodać do tego w przypadku naszego szefa hotelu przepisy BHP i troskę o zdrowie gości, to zrozumiałe jest, że powinien on podejmować decyzje mające na celu realizację tego obowiązku. W przypadku szczepień obowiązkowych pracodawca ma obowiązek zapewnić ochronę przed chorobami zakaźnymi wśród pracowników. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 30 stycznia 2020 r. II SA/Bk 869/19, zakład opieki zdrowotnej jako pracodawca ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony zdrowia pracowników (personelu medycznego) przed zakażeniem chorobą zakaźną. Co należy jednak podkreślić – dotyczy to odry, przeciwko której szczepienie jest obowiązkowe. Część prawników sądzi jednak, że możliwość przeprowadzenia obowiązkowych szczepień dla pracowników wynikałaby z art. 2221 kodeksu pracy, wobec uznania wirusa grypy za szkodliwy czynnik biologiczny, natomiast szczepionkę jako przeciwdziałanie temu czynnikowi. Jednakże przepis szczególny odnośnie do szczepień obowiązkowych zawarty w Programie Szczepień Ochronnych ogłaszanym corocznie przez głównego inspektora sanitarnego wydawany na podstawie ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, milczy odnośnie do szczepionki na Covid-19. Wobec tego, powstaje pytanie, czy art. 2221 znajdzie zastosowanie jeżeli przepis szczególny nie wspomina o przedmiotowej szczepionce.