Nowoczesna: Lubnauer zawiesza Misiło

O zawieszeniu Misi造 Katarzyna Lubnauer poinformowa豉 na Twitterze. Nie precyzuje, za co Misi這 zosta zawieszony, ale zastrzega, 瞠 koalicj, "kt鏎a odsunie PIS od w豉dzy, mo積a budowa tylko na zaufaniu i wsp馧pracy.

Piotr Misi這 niszczy KO przez swoje osobiste ambicje.

Zgodnie z decyzj Zarz鉅u zawieszam go w .N i sk豉dam wniosek do S鉅u Kole瞠雟kiego o usuni璚ie go z partii.

Koalicj, kt鏎a odsunie PIS od w豉dzy, mo積a budowa tylko na zaufaniu i wsp馧pracy.