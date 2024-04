„Przed zakupem sprawdzamy pojazd po numerze VIN i dodatkowo jedziemy na sprawdzenie do autoryzowanego serwisu Peugeota. Płacimy za usługę sprawdzenia, otrzymujemy potwierdzenie. Kupujemy auto z całą historią i rejestrujemy w urzędzie komunikacji. Inwestujemy, użytkujemy przez ponad pół roku i teraz dowiadujemy się, że samochód jest nielegalny”.

I pyta: „jak autoryzowany serwis mógł nie sprawdzić dlaczego w innym państwie (macierzystym dla marki) jeździ samochód o takim samym nr VIN!?”, grożąc „pozwami i roszczeniami”.

Sprawa zakupu kradzionego samochodu. Wiele pytań do Krzysztofa Gawkowskiego

Tyle relacji ministra. Jednak sprawa może nie być taka oczywista.

Pierwsza wątpliwość: z ustaleń śledztwa wynika, że numer VIN miał być przerobiony w dostrzegalny „gołym okiem” sposób – niektóre litery i cyfry były pogrubione, co już powinno wzbudzić wątpliwości. Z kolei cenę za tego typu auto, o jakiej mówi minister – 100 tys. zł (rok produkcji: 2021) – można uznać za atrakcyjną. Na portalach samochodowych są wyższe – średnio o kilka do ok. 20 tys. zł i więcej.

Mechanizm dotyczący „bliźniaków” generalnie polega na tym, że przestępcy wykorzystują dane oryginalnego samochodu Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP

Faktem jest, że sprawdzenie w rządowym portalu Historia Pojazdu nie daje odpowiedzi, czy samochód został skradziony. – W tym portalu są informacje dotyczące jedynie historii pojazdu w naszym kraju, od momentu jego zarejestrowania w Polsce – tłumaczy nam jeden z policjantów. – Z kolei wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania auta przedstawia się w wydziale komunikacji np. urzędu dzielnicy – dodaje nasz rozmówca. I radzi, że najlepszy sposób na uniknięcie zakupu kradzionego pojazdu to podjechanie nim pod komendę policji, gdzie można poprosić o sprawdzenie pojazdu – jeśli numery są przebite, policjanci to wychwycą.