Kameleon – tatuaż, który pokaże czy jesteś trzeźwy

Tatuaż zmieniający kolor, może pokazać, co dzieje się w naszym organizmie. Począwszy od zbytniej ekspozycji na promienie słoneczne, aż po poziom alkoholu we krwi.

Kiedy w 1991 roku para turystów wędrujących po Alpach natknęła się na zamarznięte szczątki mumii nazwanej Ötzi, nieświadomie odkryli również najstarsze znane przykłady tatuaży w historii. 5.300-letnie ciało, bardziej znane, jako Iceman, ma 61 tatuaży ułożonych we wzory prostych linii zarysowanych na skórze. Najdziwniejsze jest jednak to, technologia wykonywania rysunków na skórze nie zmieniła się od tamtej pory.

„To, że tak długo nie uaktualnialiśmy tej technologii, to dla mnie cios” – powiedział Carson Bruns z University of Colorado i postanowił to zmienić. Postanowił opracować „tatuaż techniczny”, który nie tylko wygląda fajnie na skórze, ale także zmienia kolorystykę w odpowiedzi na różne sygnały. Na przykład, niektóre prototypowe barwniki pojawiają się tylko w świetle słonecznym, a inne znikają, gdy jest gorąco. Burns chciałby opracować takie tatuaże, które pozwolą lekarzom na diagnozowanie schorzeń bez kosztownych badań krwi.

Aby stworzyć inteligentne atramenty, które są również odporne, zespół Carsona Brunsa zamyka barwniki w plastikowych mikrokapsułkach kilka razy mniejszych niż grubość ludzkiego włosa. Kapsułki te chronią farby przed zużyciem, ale nadal pozwalają im wyczuwać i reagować na zmiany w organizmie. Co ważne, te tusze mogą być nakładane na skórę tymi samymi igłami, których używa każdy artysta tatuażu.

Jeden z już opracowanych tatuaży pojawia się tylko w świetle słonecznym. Może on być błogosławieństwem dla ludzi dużo przebywających na świeżym powietrzu. „Gdybyś nałożył filtr przeciwsłoneczny na ten tatuaż, zniknąłby on nawet w świetle słonecznym. Kiedy twój filtr przeciwsłoneczny przestaje działać, tatuaż pojawia się ponownie, przypominając, że musisz nałożyć kolejną warstwę filtru” – mówi Bruns.

Bruns wyobraża sobie tworzenie tatuaży technicznych, które rejestrują poziom alkoholu we krwi - wskazując, kiedy ktoś jest zbyt pijany, aby prowadzić samochód - lub które mierzą skoki i spadki glukozy we krwi. Autor pomysłu przyznał, że tatuaży technicznych nie znajdziesz w swoim studio tatuażu jeszcze, przez co najmniej kilka lat. Koncepcja będzie musiała przejść rygorystyczne testy bezpieczeństwa, zanim będzie można ją zastosować u ludzi. Jest jednak jedna osoba, która już ma tatuaż techniczny: sam Bruns. „Chciałem zobaczyć, czy to działa” – powiedział.