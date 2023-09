Co mówią kury? Naukowcy opracowali tłumacza, użyli sztucznej inteligencji

DEAL opiera się na złożonych algorytmach matematycznych, dzięki czemu system z czasem może uczyć się nowych wzorców wokalnych i dostosowywać się do nich - zapewniają naukowcy z japońskiej uczelni.

Mowa kur. Naukowcy wysłuchali 80 kurczaków

Autorzy badania dotyczącego "mowy kur" poinformowali, że posłużyli się próbkami dźwięków 80 kurczaków, zarejestrowanymi "w różnych warunkach". "By upewnić się, że interpretacje naszego systemu są dokładne, współpracowaliśmy z zespołem ośmiu psychologów zwierzęcych i weterynarzy, którzy zapewnili ekspercką wiedzę na temat stanów emocjonalnych kur" - czytamy w opisie badania.

- Jeśli będziemy wiedzieć, co czują zwierzęta, możemy zaprojektować dla nich znacznie lepszy świat - powiedział prof. Adrian Cheok, cytowany przez "The New York Post".

Czytaj więcej Społeczeństwo Nagroda Nobla 2023. Laureaci otrzymają o milion więcej Fundacja Nobla poinformowała, że laureaci tegorocznych Nagród Nobla otrzymają dodatkowo milion koron, co zwiększy całkowitą kwotę nagrody do blisko miliona dolarów.

Według autorów, opracowany przez nich system był w stanie osiągnąć "zaskakująco wysoką precyzję" w identyfikowaniu stanów emocjonalnych ptaków, co, zdaniem naukowców świadczy o tym, opracowany przez nich model nauczył się rozpoznawać istotne wzorce gdakania i cechy dźwięków wydawanych przez kury.