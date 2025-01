Podcast „Rzecz w tym”: Czy jesteśmy skazani na bipolarny świat technologiczny?

W rozmowie pojawia się wątek DeepSeek, nowego chińskiego systemu AI, który wywołał spadki na giełdach i zaniepokoił amerykański sektor technologiczny. Prof. Poszytek podkreśla, że Chiny budują swoją przewagę na ogromnym dostępie do danych, braku regulacji i ścisłej kontroli państwa nad sektorem IT. „Chińczycy szpiegują swoich obywateli. Ich przewaga to populacja licząca półtora miliarda ludzi, na której testują algorytmy” – mówi ekspert. Czy Zachód jest w stanie konkurować z chińskim modelem? Zdaniem gościa podcastu amerykańska przewaga wynika z systemu, który sprzyja liderom i innowacjom:

„Amerykanie nie boją się inwestować w liderów. Elon Musk nie stworzył SpaceX za własne pieniądze – dostał je od rządu” – zaznacza Poszytek.

Europa na marginesie wyścigu?

Europa, w przeciwieństwie do USA i Chin, boryka się z nadmiarem regulacji i biurokracji, które hamują rozwój technologii. „W USA powstają innowacyjne firmy, bo rząd i uczelnie stawiają na liderów. W Europie najpierw rozpisuje się procedury, zanim da się pieniądze” – tłumaczy ekspert. Dodatkowo, Polska nie jest traktowana jako kluczowy gracz w technologicznej rywalizacji, co pokazuje choćby ograniczony dostęp do zaawansowanych chipów AI. „Myślenie życzeniowe to jedno, a rzeczywistość – drugie. Polska jest w grupie aspirującej do czołówki, ale to nie jest realna konkurencja” – podsumowuje Poszytek.

Jak Polska może dogonić świat technologii?

Czy mamy szansę na zbudowanie własnego ekosystemu innowacji? Profesor podkreśla, że kluczowa jest obecność polskich instytucji badawczych i firm w Dolinie Krzemowej.