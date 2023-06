- Spójrzmy, co jak dotąd rewolucja cyfrowa zrobiła - stworzyła sytuację kompletnie antywolnościową. Tego się nie dostrzega. Wszystko, co jest obszarem naszej swobody działania w internecie – surfowanie, granie, blogowanie, postowanie - jest pod ścisłą kontrolą. To jest rejestrowane i to jest manipulowane. A to, co jest naszą swobodą, się kurczy - chociażby ludzie dla wygody rezygnują z gotówki - mówił socjolog. - Rewolucja cyfrowa wybrała ścieżkę, która jest głęboko antywolnościowa. Wejście w życie kolejnych systemów sztucznej inteligencji to jest wejście w życie kolejnych warstw kontroli - dodał.

Czytaj więcej Plus Minus Michał Szułdrzyński: Autostrada do piekła AI Jednym ze sposobów przeciwdziałania dezinformacji są kontakty społeczne. Jeśli zastąpi ją cyfrowa samotność, coraz trudniej będzie odróżnić prawdę od fałszu.

Profesor przypomniał, że już obecnie „mamy kastę »cyberpanów« - ludzi posiadających wielomiliardowe fortuny oraz wiedzę i możliwości manipulowania wyobraźnią milionów”. - Ale w którymś momencie sztuczna inteligencja może przerosnąć swoich twórców. Już dzisiaj systemy, takie jak ChatGPT wersji 4 wykazują zdolności do wykonywania zadań, których nikt im nie zlecał. One nie zostały zaprogramowane do robienia pewnych zadań, ale potrafią je wykonywać - ostrzegł prof. Andrzej Zybertowicz.