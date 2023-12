Technologie kwantowe: nauka tworzy szanse dla gospodarki

Wsparcie dla polskich naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera polskich naukowców pracujących nad technologiami kwantowymi. Przyznaje m.in. indywidualne nagrody i zespołowe granty. – Oprócz tego budujemy centra doskonałości naukowej w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Z 14 centrów MAB, które powstały w Polsce, dwa – w Gdańsku i Warszawie – oparte są na informatyce kwantowej – mówił prof. Żylicz.

Polscy naukowcy już mają spore osiągnięcia z zakresu informatyki kwantowej – jednym z nich jest generator liczb losowych. Wiele zespołów pracuje też nad innymi zagadnieniami, jak nowe materiały czy nowy sposób obrazowania. – Osoby, które są zaangażowane w te badania, próbują zainspirować środowisko europejskie. W ramach Euronetu powstają różne struktury współpracy w Europie. Jedną z nich jest QuantERA, skupiająca w Unii Europejskiej wiele bardzo ciekawych zespołów, które zaczęły ze sobą współpracować. I to jest moim zdaniem przyszłość – ocenił prof. Żylicz.

Kryptografia kwantowa

Zespół prof. Marcina Pawłowskiego pracuje nad technologiami, które mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo danych przesyłanych w sieci. Czy jest to w ogóle osiągalne? – Oczywiście, że nie, ale mechanika kwantowa pozwala na osiągnięcie idealnego zabezpieczenia pewnych elementów. Jest milion rzeczy, które mogą pójść nie tak i ktoś niepowołany może podsłuchać np. rozmowę prowadzoną przez internet. Ale technologie kwantowe znacznie ograniczają takie ryzyko – tłumaczył prof. Pawłowski.

Urządzenia, jak wspomniane wcześniej generatory liczb losowych, służą do generowania bezpiecznych haseł lub kluczy kryptograficznych. – Nikt nie może ich zgadnąć. To jest duży problem w technologiach klasycznych, bo np. klucze kryptograficzne często tworzone są za pomocą nie najlepszych generatorów liczb losowych. Bardzo łatwo, czasem wręcz przypadkowo, można je złamać. Agencje wywiadowcze specjalizują się w tym, żeby psuć generatory liczb losowych w taki sposób, żeby klucze były łatwe do zgadnięcia – podkreślał prof. Pawłowski.

Kwantowe generatory liczb losowych przeszły pełen proces komercjalizacji. – Wymyśliliśmy je i opatentowaliśmy. Następnie założyliśmy start-up, który zdobył licencje od Uniwersytetu Gdańskiego, wyprodukował generatory i je sprzedał. To już jest dojrzały produkt, ale mamy też dużo rzeczy, które na razie są luźnymi pomysłami – zdradził prof. Pawłowski.

– Chcielibyśmy powtórzyć sukces generatorów w innym przedsięwzięciu: dystrybucji kluczy kryptograficznych. Chodzi o to, aby do dwóch różnych urządzeń trafił klucz kryptograficzny, którego użyją do wspólnej komunikacji. Ma on działać w taki sposób, żeby nikt inny na świecie go nie znał. Rozwiązania dostępne teraz na rynku są tak proste do złamania, że większość agencji rządowych wręcz nie zaleca używania kryptografii kwantowej. Mamy pomysły na rozwiązanie tego problemu. Chcemy powtórzyć nasze rozwiązanie z generatorów liczb losowych i stworzyć system dystrybucji klucza, który jest superbezpieczny, efektywny ale jednocześnie niezbyt drogi – dodał.