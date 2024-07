Koniec Akademii Kopernikańskiej. Potencjał i majątek wchłonie PAN

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów dodano projekty ustaw: o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz o likwidacji Akademii Kopernikańskiej i Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Jak wyjaśnia minister nauki Dariusz Wieczorek, rząd chce wzmocnić Polską Akademię Nauk i jej prestiż.

- To ona skupia najwybitniejszych profesorów, instytuty badawcze. Chcemy, aby była to instytucja wiodąca, jeżeli chodzi o polską naukę. Dziś dokładnie te same zadania są powielane w Akademii Kopernikańskiej, więc wydawanie pieniędzy na dwie tego typu instytucje nie ma sensu i lepiej je ze sobą połączyć, stąd dwie ustawy w jednym czasie. Chcielibyśmy w ustawie o PAN uwzględnić kwestie dotyczące potencjału i majątku Akademii Kopernikańskiej, żeby to, co jest dobre kontynuować - twierdzi minister nauki.

Ustawy trafiły na razie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, po przyjęciu przez rząd czeka je etap konsultacji społecznych, a potem prace legislacyjne w Sejmie. Prace nad ustawami mają zakończyć się w tym roku.

Według resortu nauki, głównym problemem wymagającym rozwiązania jest nieefektywność działalności Akademii Kopernikańskiej oraz Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, wyrażająca się w wyraźnie ujemnym z perspektywy interesu publicznego bilansie kosztów ponoszonych ze środków publicznych i korzyści uzyskiwanych z działalności tych instytucji.