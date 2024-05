Oczekujemy powrotu do projektów inwestycyjnych

Rzeczywiście nie jest dobrze. Jeżeli spojrzymy na kluczowy wskaźnik tj. inwestycje w relacji do PKB to z perspektywy dłuższego okresu czasu tak naprawdę odnotowaliśmy znaczący spadek. Jesteśmy, można powiedzieć, w ogonie Unii Europejskiej. Przeszliśmy z około 23 proc. zaraz przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 roku do najsłabszego momentu w 2022 r. z wynikiem poniżej 17 proc. Oczywiście złożył się na to szereg czynników. To duże mega trendy, czarne łabędzie, a więc i pandemia, i wojna na Ukrainie, i okres niepewności z tym związany, ale również, można by rzec, elementy związane bezpośrednio z sytuacją w kraju. Mianowicie nieprzewidywalna z perspektywy przedsiębiorców, którzy cenią przewidywalność, polityka fiskalna, podatkowa w stosunku do firm. To także nieprzewidywalna polityka monetarna (patrz poziom kosztów finansowania), nieprzewidywalne stopy procentowe, a więc sytuacja związana z inflacją, z jej poziomem w naszym kraju, rosnące koszty energii w wyniku zaniechania projektów inwestycyjnych w szeroko pojętą modernizację sektora energetycznego. Wreszcie w ostatnich dwóch latach opóźnienie w uruchomieniu Krajowego Planu Odbudowy (KPO). To wszystko skumulowało się w sytuację, w której polscy przedsiębiorcy, którzy bardzo skutecznie poradzili sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami to jednak w obliczu owej kompleksowej niepewności podjęli decyzje o wstrzymaniu się z inwestycjami do momentu, aż obraz sytuacji stanie się bardziej przejrzysty, przewidywalny. I dlatego też akurat w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z pewnym odbiciem. Ten wzrost wynosi ok. 13 proc. rok do roku, ale to trochę efekt bazy, słabego roku 2022 trochę też w wyniku jednorazowych, można powiedzieć czynników, ale patrzmy na to bardziej systemowo, patrzmy w przyszłość. Wydaje mi się, że są przyczyny ku temu, żeby być bardziej optymistycznym co do tego, że będziemy widzieli powrót do projektów inwestycyjnych.

Omówił pan wcześniejsze bariery stojące przed inwestorami, ale i teraz zapewne są jakieś?

Oczywiście. Po części są to możliwości, a po części też konieczność inwestycji. Zacząłbym od potrzeb, koniecznych inwestycji. To oczywiście potrzeba modernizacji sektora energetycznego w naszym kraju, potrzeba modernizacji infrastruktury transportowej ze szczególną atencją dla kolejnictwa. Nie chcę wchodzić w dyskusję wokół CPK, bo to temat sam w sobie. To są też kwestie jak właśnie otwierające się możliwości związane z łańcuchami dostaw, w których polskie przedsiębiorstwa bardzo umiejętnie się poruszają. To kwestia powrotu do pewnej, bardziej optymistycznej na razie tylko prognozy, jeśli chodzi o kluczowe gospodarki i kierunki polskiego eksportu. Myślę tu o gospodarce niemieckiej.

W Niemczech wygląda to teraz nie najlepiej jednak?

Tak, wyniki są słabe, ale są widoczne pierwsze zwiastuny lekkiej poprawy. Chodzi wreszcie o zdolność polskich przedsiębiorstw, i tutaj mamy akurat pozytywne porównanie do Unii Europejskiej, do finansowania się w oparciu o instrumenty dłużne, o kredyty bankowe, ponieważ polskie przedsiębiorstwa w konsekwencji zaniechania inwestycji wychodzą z tego okresu z niskim poziomem zadłużenia kredytowego, czyli tzw. lewarowania, a jednocześnie ze stosunkowo, i tu oczywiście uogólniam trochę, ale z wysokim poziomem płynności, który przedsiębiorstwa zachowywały właśnie na moment tego odbicia. To pozycjonowanie polskich firm jest więc bardzo dobre. Przygotowanie do tego, żeby zacząć inwestować i korzystać z poprawiającej się powoli koniunktury także jeżeli chodzi o gospodarkę europejską i międzynarodową, globalną.

Jeżeli zeszliśmy już na poziom globalny to jakie są szanse rozwoju naszej gospodarki w obliczu mega trendów?