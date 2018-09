Francja do 2023 roku chce wprowadzić pociągi autonomiczne adobestock

Francuski przewoźnik kolejowy SNCF zapowiedział w środę, że do 2023 roku planuje przedstawić prototyp autonomicznego pociągu do obsługi połączeń pasażerskich i towarowych. W następnych latach składy prowadzone bez maszynisty mają wejść do regularnej siatki połączeń.