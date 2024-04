Nie ma zgody na to, żeby całkowicie zrezygnować z prawa weta. Chodzi o to, żeby w niektórych płaszczyznach decyzyjnych o tym rozmawiać, ponieważ jeżeli w przyszłości zgodzimy się na rozszerzenie UE między innymi o Ukrainę, to prawo weta będzie mieczem obosiecznym - powiedział w rozmowie z RMF FM wiceminister spraw zagranicznych, Andrzej Szejna.