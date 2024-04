Bo też, jak tłumaczył francuski przywódca, świat się zmienił nie do poznania. U granic zjednoczonej Europy agresywna Rosja chce odbudować swoje imperium. Ameryka, a tym bardziej Chiny nie przestrzegają reguł światowego handlu. Życie międzynarodowe powróciło do czasów stref wpływów, siły. Reguły, którymi kierowała się Unia, stają się przez to nie do utrzymania. Podobnie jak nie do utrzymania jest model gospodarczy, na którym opierała się Wspólnota – uznał prezydent.

Dlatego w ocenie Macrona po uwolnieniu się od zależności energetycznej od Rosji Unia musi także przestać wiązać swoją ekspansję z zacieśnieniem współpracy z Chinami i przestać polegać na Ameryce, gdy idzie o swoje bezpieczeństwo. Powinna stać się na tyle silna, aby była „szanowana” i mogła samodzielnie się obronić.

Priorytetem jest to, aby Rosja nie zwyciężyła w Ukrainie. Ale plan Macrona sięga dalej. Jego zdaniem konieczne jest wprowadzenie „europejskiego pierwszeństwa”, gdy idzie o zakup broni i amunicji. Konieczne jest przekształcenie do 2030 roku Unii w lidera w pięciu technologiach, które będą miały kluczowe znaczenie dla świata jutra, w tym sztucznej inteligencji.

Innym warunkiem, aby zjednoczona Europa była silna, jest określenie przez nią ostatecznych granic i uzyskanie zdolności do ich obrony. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o znacznie skuteczniejszą politykę imigracyjną. Macron zapowiedział też zasadnicze uproszczenie unijnych regulacji.

Ale Unię trawią też choroby o innym charakterze. To przede wszystkim populizm, siły, które nie chcą respektować rządów prawa, demokracji. Aby Unia „nie straciła swojej duszy”, Bruksela musi więc wzmocnić instrumenty walki o swoje wartości, jak uzależnienie wypłat z budżetu europejskiego od przestrzegania praworządności.