Możliwe kolejne protesty kontrolerów

Przy tym kontrolerzy zapowiadają, że nadal podobny protest planują na 9, 10 i 11 maja. Bo chcieli nie tylko większych pieniędzy, z powodu zwiększonych obowiązków po przekierowaniu lotów od wybuchu wojny w Ukrainie i zamknięciu przestrzeni powietrznej nad Rosją i Ukrainą.

Od wiosny 2022 ruch przelotowy na połączeniach między Europą i Azją nie odbywa się już nad Rosją, Białorusią, Ukrainą i Polską, tylko „dołem”, właśnie przez południe Francji. Kontrolerzy domagają się również pieniędzy na inwestycje, zwłaszcza cyfryzację, która znacznie ułatwiłaby im pracę. Z kolei francuska agencja żeglugi powietrznej nie jest skora do inwestowania, bo wychodzi z założenia, że wojna w Ukrainie „kiedyś” się skończy i ruch wróci na dawne trasy. Więc kontrolerzy będą mieli mniej pracy. — Rzeczywiście mieliśmy rekordową mobilizację, w związku z tym należy oczekiwać bardzo poważnych zakłóceń i potężnych opóźnień — potwierdził w rozmowie z „La Tribune” przedstawiciel związku zawodowego kontrolerów lotniczych SNCTA zastrzegając się, że mówi to anonimowo. Nie ukrywał, że decyzja w sprawie odwołania protestu od 9 do 11 maja, nie została podjęta.

Czytaj więcej Transport Francuscy kontrolerzy nie będą strajkować do końca września 2024 roku Francuscy kontrolerzy zobowiązali się nie strajkować przez rok do końca września 2024, czyli do zakończenia olimpiady i paraolimpiady we Francji. Dużo lotów w Europie przebiega właśnie przez ten kraj.

Tak poważna akcja protestacyjna francuskich kontrolerów jest kolejnym naciskiem na stronę rządową w negocjacjach, które bez większych efektów toczyły się od 15 miesięcy. Oprócz pieniędzy (podwyżek płac średnio o 25 proc. za okres 2023-2027) domagali się oni reorganizacji pracy, która pozwoliłaby się zmierzyć z wyzwaniami znacznego wzrostu obowiązków wynikającego ze zmian w siatce połączeń. Jak jednak wyjaśnia Pascal de Izaguirre, który jest również prezesem przewoźnika niskokosztowego Corsair, taka podwyżka natychmiast spowoduje wzrost stawek za usługi kontroli lotniczej, co z kolei zaowocuje wzrostem cen biletów. — To prosta droga do degradacji konkurencyjności francuskich usług, w tym także linii lotniczych, które już i tak mają potężne kłopoty z powodu konkurencji ze strony linii tureckich oraz przewoźników z Bliskiego Wschodu.

Francuska tradycja strajków

Strajki francuskich kontrolerów należą już do tradycji. Ich protesty dały się we znaki w 2023 roku, kiedy dochodziło do potężnych opóźnień z powodu zamkniętej powierzchni przelotowej nad Francją. Wówczas chodziło o zablokowanie reformy emerytalnej, która wprawdzie samych kontrolerów nie dotyczyła, ale solidaryzowali się wówczas zresztą społeczeństwa.