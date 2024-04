Emmanuel Macron: Europa może umrzeć. Musi pokazać, że nie jest wasalem USA

- Nie ma obrony bez przemysłu obronnego... mamy (za sobą) dekady niedoinwestowania — powiedział prezydent Francji dodając, że „Europejczycy powinni preferować zakupy europejskiego sprzętu wojskowego”.



Jest ryzyko, że Europa może umrzeć. Nie jesteśmy wyposażeni, by mierzyć się z ryzykami Emmanuel Macron, prezydent Francji

- Musimy produkować więcej, produkować szybciej i musimy produkować jako Europejczycy — dodał.



Emmanuel Macron chce odejść od zasad wolnego rynku jeśli chodzi o pomoc dla strategicznych sektorów

Europa "musi pokazać, że nigdy nie jest wasalem USA i że wie jak rozmawiać z innymi regionami świata — mówił też Macron.



Macron od dawna wzywa do „strategicznej autonomii” Europy, co obejmuje mniejszą zależność od USA. Stanowisko to zyskuje na popularności wobec perspektywy powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Trump często oskarżał Europę, że jej wydatki na obronność są zbyt małe i że za bardzo polega ona w tym zakresie na USA.



Prezydent Francji mówił też na Sorbonie, że Europie może pozostać w tyle pod względem gospodarczym w świecie, w którym wolnorynkowe zasady są podważane przez jej konkurentów i że powinna starać się zostać globalnym liderem w zakresie sztucznej inteligencji, budowy komputerów kwantowych, w branży kosmicznej, biotechnologicznej i energii odnawialnej.