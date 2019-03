Jak we dwóch przesunąć horyzont

„Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę” to opowieść o Michale Worochu i Macieju Kamińskim, dwójce przyjaciół poruszających się na wózkach inwalidzkich, którzy przejechali specjalnie przygotowanym do podróży samochodem przez obie Ameryki.

Ich podroż wiodła z Ushuaia w Ziemi Ognistej do Prudhoe Bay na Alasce. To nie tylko opis ich wyprawy z jednego krańca świata na drugi, ale także opowieść o przesuwaniu własnego horyzontu. Gdy kilka lat temu Michał Woroch i Maciej Kamiński zdecydowali się, że wspólnie przejadą obie Ameryki, w dodatku ponad 20-letnim samochodem, niewielu wierzyło w powodzenie ich wyprawy.

Podróżnicy wyruszyli 9 listopada 2016 roku. Zaczęli w Ushuaia, najdalej wysuniętej osadzie Ameryki Południowej. Wspólnie pokonali tysiące kilometrów, nigdy nie podążając drogą na skróty. Po dziewięciu miesiącach, gdy znaleźli się już w Stanach Zjednoczonych, zatrzymała ich poważna awaria silnika. Choć musieli przerwać podróż i wrócić do Polski, nie poddali się, a po kolejnych dziesięciu miesiącach po raz kolejny polecieli za ocean, aby dojechać na Alaskę. Swój wymarzony cel osiągnęli jesienią 2018 roku.

Ponad pół roku po zakończeniu wyprawy ukazuje się książka Michała Worocha, „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę”. W klarowny i wyczerpujący sposób przedstawia, czym naprawdę jest podróż osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ale mówi też o przyjaźni, która pomogła pokonać trasę prowadzącą przez obie Ameryki i osiągnąć założony cel. Wyprawa stała się drogą do lepszego zrozumienia siebie, przełamywania strachu i pogodzenia się z własną niepełnosprawnością. To nie tylko relacja z podróży, ale również opowieść o przesuwaniu własnego horyzontu.

Autor książki „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę”, Michał Woroch, jest podróżnikiem, fotografem i prelegentem. To także laureat wielu nagród, w tym m.in. między innymi nagrody Travelery 2018 w kategorii Podróż Roku oraz nagrody im. Andrzeja Zawady przyznawanej przez Kapitułę Kolosów. Organizował projekty podróżniczo-fotograficzne, dzięki którym dotarł między innymi do Mongolii, Indii, na Spitsbergen oraz do większości państw obu Ameryk. Relacje i zdjęcia z jego podróży ukazały się w polskiej oraz zagranicznej prasie, między innymi w takich tytułach jak National Geographic, Adventure Journal, Explorersweb, Traveler, Podróże, Globetrotter, Zwierciadło i Duży Format.

Książka „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę” Michała Worocha dostępna jest w sprzedaży od 8 marca.