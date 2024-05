Nie żyje Paul Auster (WIDEO)

„Dym” to historia bardzo zwyczajna, a jednocześnie pełna prawdy o życiu, humoru i ciepła. Auster i Wang sportretowali ludzi uwikłanych w tryby wielkiego miasta, ale wśród zgiełku zachowujących wiarę w przyjaźń, otwarcie na drugiego człowieka, chęć niesienia mu pomocy. W filmie Wanga wystąpili aktorzy z amerykańskiej czołówki – Harvey Keitel, William Hurt, Forest Whitaker. Zagrali za niewielkie pieniądze, bo podobał im się scenariusz.

Potem zresztą Auster i Wang tak przywiązali się do swoich postaci, że w tydzień, improwizując, nakręcili drugą część filmu. Tak powstał „Niebieski na twarzy”, który Auster już współreżyserował. A w 1998 roku pokazał swój własny film „Lulu na moście”. Jak zwykle u tego artysty była to opowieść wielowątkowa, tym razem – wariacje na temat współczesnej puszki Pandory.

– Nie pisałem tego scenariusza dla siebie – mówił wówczas w Cannes Paul Auster. – Ale kiedy postawiłem ostatnią kropkę, poczułem nieodpartą chęć, by ten film wyreżyserować. W czasie kręcenia „Dymu” i „Brooklyn Boogie” wiele nauczyłem się, podpatrując, jak pracuje Wayne Wang. Pomyślałem, że dam sobie radę.

Bohaterem filmu był muzyk jazzowy, saksofonista, postrzelony w przypadkowej strzelaninie. Po powrocie do zdrowia, z przestrzelonym płucem, nie może dalej uprawiać zawodu. Życie przyniosło mu depresję, ale też inną niezwykłą niespodziankę.

Swój ostatni film „The Inner Life of Martin Frost” Auster nakręcił w 2007 roku. To również była opowieść o pisarzu, jego muzie i tajemnicach życia.

Potem już powrócił do literatury. W ostatnich latach chorował na raka płuc. Zmarł 30 kwietnia 2024 roku w Nowym Jorku.