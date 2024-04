Dzień Książki. Autobiografia Nawalnego, nowe powieści Twardocha i Krajewskiego

– Ta książka jest świadectwem nie tylko życia Aleksieja, ale także jego niezachwianego zaangażowania w walkę z dyktaturą – mówi Julia Nawalna, wdowa po opozycjoniście. – W walkę, za którą oddał wszystko, łącznie ze swoim życiem. Na stronach tej książki czytelnicy poznają człowieka, którego bardzo kochałam: człowieka o głębokiej prawości i niezłomnej odwadze. Dzielenie się jego historią nie tylko uczci jego pamięć, ale także zainspiruje innych do obrony tego, co słuszne, by nigdy nie tracili z oczu wartości, które naprawdę mają znaczenie.

„Powiedzmy, że Piontek”. Nowa powieść Szczepana Twardocha

5 czerwca ukaże się nowa książka Szczepana Twardocha „Powiedzmy, że Piontek”. W zapowiedzi czytamy: „Powiedzmy, że jest to gra z czytelnikami. Wciągająca, błyskotliwa, pełna niespodzianek i odniesień do współczesności”. Może to nawet nowe, literackie oblicze Szczepana Twardocha?

Czytaj więcej Literatura Co czytają Polacy, poza kryminałami, że gwałtownie wzrosło czytelnictwo Aż o 9 punktów procentowych wzrosło czytelnictwo książek w porównaniu z ostatnimi latami. To jednocześnie najwyższy poziom od 10 lat - wynika z raportu Biblioteki Narodowej.

„Powiedzmy, że Erwin Piontek, 73-letni górnik, wybiera się w rejs dookoła świata. Na starym jachcie żaglowym typu Venus, z wysłużonym gumowym sztormiakiem, czerwoną wełnianą czapką, harcerską busolą w żeglarskim worku i skrupulatnie obliczonym prowiantem jest przygotowany na samotną wyprawę. Ma ambitny plan, by nigdy nie zawijać do portu, przez całe dwadzieścia dziewięć tysięcy mil”. Nie zdradzajmy wszystkiego, bo to tylko jeden z wariantów interpretacji książki. „Może Erwin Piontek jest sobowtórem pewnego dyktatora? Kto wie? Powiedzmy, że ten, kto przeczyta”.

„Słowa honoru”. Thriller Marka Krajewskiego

15 maja nakładem Wydawnictwa Znak ukaże się nowa książka Marka Krajewskiego „Słowa honoru”. To nowa odsłona przygód Edwarda „Łyssego” Popielskiego i wielki narracyjny powrót do Wrocławia. Powieść szpiegowska, w której autor odkrywa mniej znane karty z historii służb specjalnych II Rzeczypospolitej i PRL.

W książce występują prawdziwe postacie aparatu władzy i dyplomacji PRL. Na kartach „Słowa honoru” pojawi się nawet syn Bolesława Piaseckiego, Gomułka czy prof. Tadeusz Kotarbiński. Zbiegają się wydarzenia we Lwowie w 1938 r., gdy Europa była na krawędzi wojny, z 1942 r., gdy w więzieniu na Montelupich w Krakowie o życie walczyło dwóch polskich oficerów, a także w 1956 r. we Wrocławiu, gdy dojście do władzy Gomułki, wywołuje w szeregach funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa poruszenie, bo na jaw wychodzą zadawnione tajemnice i układy. Jaki wpływ na nową rzeczywistość ma starzejący się oficer przedwojennego polskiego wywiadu?