„Porządni ludzie” i uczucie paniki

Kinga Wyrzykowska opowiada również o tym, czy autorom urodzonym poza Francją łatwo jest przebić się przez francuską stawkę.

– Zaczęłam pisać w 2016 roku po ciężkim we Francji roku 2015, gdy doszło do zamachu na klub Bataclan i redakcję „Charlie Hebdo”. To był punkt startu mojego własnego niepokoju w tym okresie. Oba wspomniane wydarzenia związane z terroryzmem pojawiają się w powieści w tle. Miałam szczęście, że książką zainteresowało się prestiżowe wydawnictwo Le Seuil. Z redaktorem miałam bardzo dobry kontakt. Oczywiście kwestia nazwiska, teoretycznie, mogła mnie dyskryminować w pewnych środowiskach, ale teraz nie dotyczy to naszej części Europy. Muszę dodać, że po francusku książka nazywa się inaczej, a tytułowa „biała łapka” odnosi się do osób, które w społeczeństwie mogą więcej niż migranci. Jednym zaś z kluczy do mojej książki jest niepokój, jaki generują w nas nowoczesne urządzenia, m.in. smartfony dostarczające nam ciągle złych i dobrych informacji. Jesteśmy jeszcze bardziej pobudzeni, zestresowani. Czasami odczuwamy panikę.

W książce pojawiają się snobistyczne miejsca, do których nie wszyscy mają dostęp. Jednak urządzenia mobilne te ograniczenia przełamują, a ludzie są tylko ludźmi i mają swoje słabości. I to one grają ważną rolę w powieści…

Podcast powstał we współpracy z internetową księgarnią Nexto, dystrybutorem e-booków, audiobooków i prasy.