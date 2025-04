„Żądło” i jego najciekawszy bohater

„Żądło” pokazuje swego rodzaju paradoks. Przecież wiadomo, że pieniądze szczęścia nie dają, jednak Barnesom coś w rodzaju szczęścia jednak przyniosły. Była to oczywiście proteza, ale czy proteza tak jednoznacznie negatywna? Kasa stanowiła jednak jakieś lepiszcze dla tej rodziny. Kiedy zniknęła, nastąpił tylko rozpad, nie uruchomiły się żadne pozytywne procesy, jak choćby trywialne poczucie solidarności w nieszczęściu.

Murray misternie prowadzi narrację, poświęcając ją poszczególnym członkom rodziny, wracając od postaci do postaci. Na pierwszy plan wybija się tutaj postać Dickiego, owego rzekomego nieudacznika, niepotrafiącego według Imeldy uratować rodzinnego interesu. Tymczasem to właśnie tego bezbarwnego, zdawałoby się, poczciwca rozrywają największe ze wszystkich Barnesów emocje, namiętności czy tajemnice z przeszłości. I gdyby zrobić jakąś klasyfikację, to właśnie Dickie w sposób najbardziej dramatyczny przeżywa to, co wydarzyło się z powodu załamania motoryzacyjnego rynku.

„Żądło” i polski czarny charekter

Czy Barnesowie są do uratowania, czy coś ich jeszcze łączy? W pewnym momencie zdesperowany Dickie zaczyna budować w lesie schron. Jako miejsce ucieczki, bezpieczeństwa i jakiegoś nowego otwarcia. Tyle że budowa się nie udaje, a woda w źródle, która miała zaopatrywać schronienie, okazuje się zatruta. Czyli wygląda na to, że nie ma żadnej nadziei. Ale z kolei niejednoznaczne zakończenie „Żądła” jakąś nadzieję jednak daje. Murray stawia przed czytelnikiem znak zapytania – i to jest jeden z tych powodów, że „Żądło” zostaje czytelnikowi w głowie.

Dla polskiego odbiorcy powieść Murraya może być interesująca z jeszcze jednego powodu. Chodzi o Irlandię. To nie jest sympatyczna Zielona Wyspa z równie sympatycznymi mieszkańcami, jak to często wyobrażamy sobie nad Wisłą. Przez Irlandię w „Żądle” przebija ograniczona, małomiasteczkowa mentalność, obszary nędzy, przestępczości i brutalności, czy konserwatyzm obyczajowy w skrajnej postaci, widoczny zwłaszcza w retrospekcjach. W ten krajobraz wpisuje się również Robert, polski mechanik, jeden z czarnych charakterów powieści. Czy jest to zatem Irlandia odpychająca? Nie – to Irlandia prawdziwa. W powieści Murraya widać też, że mimo wszystko zmienia się na lepsze.