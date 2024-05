Pulitzer’24: najważniejsze książki o Palestynie, czarnoskórych i wojnie

„Financial Times” uznał, że książka Nathana Tralla najlepiej tłumaczy konflikt izraelsko-palestyński. Reportaż polecają również Yuval Noah Harari, Adam Hochschild, J.M. Coetzee, Noam Chomsky.

Nathan Thrall to amerykański dziennikarz. Jego teksty na temat Izraela i Palestyny ukazały się na łamach „The New York Times Magazine”, „London Review of Books” i „The New York Review of Books”. Przez dekadę był dyrektorem projektu arabsko-izraelskiego w International Crisis Group. Mieszka w Jerozolimie z żoną i trzema córkami.

Pulitzer i Martin Luther King

W kategorii biografia nagrodzono dwa tytuły. Pierwszy to „King: A Life” Jonathana Eiga, odkrywczy portret Martina Luthera Kinga Jr., który czerpie z nowych źródeł, „aby wzbogacić nasze zrozumienie każdego etapu życia przywódcy walki o prawa obywatelskie, badający jego mocne i słabe strony, w tym brak wiary w siebie i depresję towarzyszącą jego determinacji”. Książka ukaże się w Polsce 15 maja nakładem Znaku Horyzont.

Druga nagrodzona biografia to „Master Slave Husband Wife: An Epic Journey from Slavery to Freedom” Larry McMurtry — opowieść o Craftsach, parze niewolników, która uciekła z Georgii w 1848 roku, z przyjaciółką Ellen, która dzięki jaśniejszej karnacji mogła przebrać się za niepełnosprawnego białego dżentelmena, a swojego męża-niewolnika „obsadzając w roli” służącego. Wykorzystując na swoją korzyść zasady dotyczące rasy, klasy i niepełnosprawności podczas podróży na Północy, czwórka dotarła tam nie bez przygód i stanęła na czele ruchu abolicjonistycznego, unikając łowców nagród poszukujących zbiegłych z Południa niewolników.

W kategorii książka historyczna nagrodzono „No Right to an Honest Living: The Struggles of Boston’s Black Workers in the Civil War Era”. Zdaniem jurorów to „zapierająca dech w piersiach oryginalna rekonstrukcja życia czarnych w Bostonie, która głęboko zmienia nasze rozumienie dziedzictwa abolicjonistycznego miasta i trudnej rzeczywistości dla jego czarnych mieszkańców”.