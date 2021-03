Akta sprawy ks. Dymera odnalezione

Zaginięcie tomu opisała w ubiegłym tygodniu „Gazeta Wyborcza”), a jego brak został zauważony kiedy prokuratura zwróciła się do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum o zwrot akt sprawy ks. Dymera. Chociaż śledztwo dotyczące duchownego umorzono w 2009 r., to akta trafiły do sądu z powodu sprawy o zniesławienie, jaką wytoczył „GW” ksiądz Dymer. Wtedy się okazało, że brakuje jednego tomu z danymi wrażliwymi mężczyzn, którzy przed laty, jako nastolatkowie mieli być wykorzystani seksualnie przez ks. Dymera. Zaginiony tom zawierał wyłącznie numery PESEL, personalia oraz adresy osób.

Zaginięciem teczki zainteresowała się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie - na portalu społecznościowym poinformowała, że jej wstępne ustalenia wskazują, że tom zaginął „na terenie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum” – a okoliczności zaginięcia akt i osoby za to odpowiedzialne są ustalane.

Jak się okazało, zguba odnalazła się w aktach zupełnie innej sprawy, która właśnie została przesłana z sądu rejonowego do sądu okręgowego razem z apelacją. Pracownice sekretariatu zauważyły, że do przekazanych akt jest dodany załącznik - tom oznakowany jako „PESELE”. Po sprawdzeniu okazało się, że jest to właśnie poszukiwany od kilku tygodni 11 tom.

Dlaczego teczka z danymi domniemanych ofiar ks. Dymera znalazła się w aktach innej sprawy? Zdaniem sądu powodem jest jej nieprawidłowe, nieprecyzyjne oznakowanie. Zaginiony tom był jedynie opatrzony napisem „PESELE”.

Zaginięcie teczki z danymi ofiar wzbudziło obawy, i spekulacje - nie bez powodu. Ks. Andrzej Dymer (zmarł 16 lutego tego roku), był oskarżany przez podopiecznych instytucji, którymi kierował, o nadużycia seksualne, i przez lata, praktycznie aż do śmierci, był nietykalny. Już w 1995 r. w Ognisku św. Brata Alberta w Szczecinie miał on molestować nieletnich chłopców, którzy tam trafiali. Mimo wiarygodnych relacji ofiar – ks. Dymer nigdy nie został osądzony. W 2008 r. prokuratura wszczęła śledztwo, ale najpierw je umorzyła, a z kolei później je umorzyła z powodu przedawnienia karalności czynu.