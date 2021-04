Niemcy. Ktoś grozi politykom z powodu restrykcji antycovidowych

W federacyjnym systemie to rewolucyjna zmiana ograniczająca władzę landów. Nie podoba się to niektórym ugrupowaniom politycznym w Niemczech skarżącym obecnie ustawę w Federalnym Trybunale Konstytucyjnym. Gwałtownie występują zaś przeciwko niej zwolennicy inicjatywy „Querdenken" (nonkonformiści – w wolnym tłumaczeniu ). Tak nazywa się w Niemczech zwolenników myślenia lateralnego, czyli poszukujących nowych, kreatywnych idei i możliwości rozwiązania określonego problemu. Najbardziej nieprzejednana grupa tego środowiska stoczyła regularną bitwę z policją niedaleko gmachu Bundestagu w dniu uchwalania ustawy. Najzacieklej zwalcza możliwość wprowadzania godziny policyjnej od 22.00–5.00.

Nie wiadomo, czyim dziełem jest lista śmierci na Telegramie. Nie chodzi przy tym o same nazwiska 250 deputowanych Bundestagu, którzy głosowali przeciwko tzw. hamulcowi bezpieczeństwa. Byli to posłowie Alternatywy dla Niemiec (AfD), postkomunistycznej Lewicy i liberałów FDP. Sporo posłów Zielonych wstrzymało się wtedy od głosu. Nie jest to żadna tajemnica.

W tej sytuacji BKA nie mogła zbagatelizować listy na Telegramie. Trwają ustalenia, kto może stać za całą sprawą. Twórca Telegramu Paweł Durow ma na pieńku z rosyjską służbą bezpieczeństwa, której odmówił wydania kodów szyfrujących używanych na swej platformie. Doprowadziło to do jego wyjazdu z Rosji do Emiratów Arabskich. Tam znajduje się obecnie centrala Telegramu. Komunikator jest nadal bardzo popularny w Rosji, ale wielki rozwój przeżywa na rynkach azjatyckich. Nie ma więc oczywistych powodów, aby przypuszczać, że za całą sprawą stoją rosyjskie służby. Nie znalazły uzasadnienia początkowe podejrzenia skierowane wobec zwolenników AfD, która to partia stara się skanalizować ruch protestu przeciwko ograniczeniom covidowym.