Aresztowano asystenta polityka AfD. Miał szpiegować dla Chin

To są wyniki wyborów, trzeba brać się za łeb i powiedzieć sobie, co zostało zrobione źle, a co dobrze. Mieliśmy zarząd, wszystko przyjęliśmy i uzgodniliśmy, idziemy dalej. To jest polityka i umiejętność funkcjonowania w niej – raz się jedzie na koniu a raz się z tego konia spada, mam do tego dystans - podkreślił Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, mówiąc o wynikach wyborów samorządowych.