Lepsze nastroje w niemieckiej gospodarce. Najgorsze już minęło?

Wskaźnik Ifo klimatu do interesów zwiększył się do 89,4 pkt z 87,9 pkt w marcu. Analitycy ankietowani przez Reutera spodziewali się 88,8 pkt. Był to trzeci kolejny miesiąc wzrostu tego wskaźnika. Firmy były bardziej zadowolone z bieżącej sytuacji, poprawiły się też ich oczekiwania. W gospodarce następuje stabilizacja zwłaszcza dzięki usługodawcom — podkreślił instytut z Monachium.

W sektorze przemysłu wskaźnik zwiększył się dzięki głównie mniej pesymistycznym oczekiwaniom. Firmy oceniały bieżącą sytuację jako gorszą, wielkość zamówień nadal malała, firmy nie widzą perspektyw zwiększenia produkcji.

Lepiej w usługach

W sektorze usług doszło za to do wyraźnej poprawy nastrojów. Dotyczy to zwłaszcza oceny bieżącej sytuacji, bo oczekiwania w praktyce nie zmieniły się. Firmy tego sektora oceniają w dalszym ciągu sceptycznie najbliższe miesiące. Lepszy był wskaźnik dotyczący handlu. Oczekiwania były zdecydowanie większe, ale generalnie panował pesymizm. Firmy były nieco mniej zadowolone z bieżącej sytuacji, zwłaszcza w segmencie handlu hurtowego, bo nastroje poprawiły się odczuwalnie wśród detalistów. W sektorze budownictwa kwiecień był trzecim kolejnym miesiącem poprawy klimatu dzięki znacznie mniej pesymistycznym oczekiwaniom. Firmy oceniały bieżącą sytuację jako trochę gorszą, wiele informowało o braku zamówień — podał Ifo.

- To trzeci kolejny wzrost wskaźnika i drugi kolejny tak duży. To wygląda na zmianę tendencji — ocenił z kolei Jens-Oliver Niklasch, starszy ekonomista w banku LBBW. — Należy zachować ostrożność w trudnych czasach, ale w końcu pojawiły się jakieś dowody wskazujące, że dno w gospodarce widzieliśmy w zimie — dodał.