Francuscy policjanci przed Luwrem
Foto: REUTERS/Benoit Tessier
Francuski dziennik „Le Parisien” poinformował w niedzielę, że do zatrzymań doszło w sobotni wieczór. W akcji brali udział funkcjonariusze z brygady do zwalczania przestępczości zorganizowanej (BRB) oraz przedstawiciele Centralnego Biura ds. Walki z Handlem Dobrami Kultury (OCBC).
Według doniesień, zatrzymani są podejrzewani o dokonanie głośnej kradzieży z Luwru, okrzykniętej przez francuskie media mianem „skoku stulecia”.
„Le Parisien” podało, że zatrzymani to mieszkańcy Seine-Saint-Denis, północnej dzielnicy Paryża. Jeden z mężczyzn został zatrzymany ok. godz. 22.00 na największym francuskim lotnisku, Roissy-Charles de Gaulle położonym w aglomeracji paryskiej. Strażnicy graniczni mieli dokonać zatrzymania, gdy podejrzany wchodził na pokład samolotu lecącego do Algierii.
Obaj zatrzymani przebywają w areszcie w ramach śledztwa dotyczącego „zorganizowanej kradzieży” i „zmowy w celu popełnienia przestępstwa”.
