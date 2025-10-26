Rzeczpospolita
Kradzież stulecia w Luwrze. Policja ujęła dwóch podejrzanych

Po głośnej kradzieży klejnotów w Luwrze policja zatrzymała dwie osoby – podały francuskie media. Jeden z mężczyzn został ujęty podczas próby opuszczenia kraju.

Aktualizacja: 26.10.2025 10:47 Publikacja: 26.10.2025 10:39

Francuscy policjanci przed Luwrem

Foto: REUTERS/Benoit Tessier

Jakub Czermiński

Francuski dziennik „Le Parisien” poinformował w niedzielę, że do zatrzymań doszło w sobotni wieczór. W akcji brali udział funkcjonariusze z brygady do zwalczania przestępczości zorganizowanej (BRB) oraz przedstawiciele Centralnego Biura ds. Walki z Handlem Dobrami Kultury (OCBC).

Według doniesień, zatrzymani są podejrzewani o dokonanie głośnej kradzieży z Luwru, okrzykniętej przez francuskie media mianem „skoku stulecia”.

Czytaj więcej

Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny
Przestępczość
Wielka kradzież w Paryżu. Luwr okazał się bezbronny

„Le Parisien” podało, że zatrzymani to mieszkańcy Seine-Saint-Denis, północnej dzielnicy Paryża. Jeden z mężczyzn został zatrzymany ok. godz. 22.00 na największym francuskim lotnisku, Roissy-Charles de Gaulle położonym w aglomeracji paryskiej. Strażnicy graniczni mieli dokonać zatrzymania, gdy podejrzany wchodził na pokład samolotu lecącego do Algierii.

Obaj zatrzymani przebywają w areszcie w ramach śledztwa dotyczącego „zorganizowanej kradzieży” i „zmowy w celu popełnienia przestępstwa”.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

