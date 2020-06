Obraz Malczewskiego odzyskany. Jest w kwarantannie

Obraz właśnie trafił do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie poddany zostanie kwarantannie. Jak nas informuje Anna Pawłowska - Pojawa, dyrektor Centrum Informacyjnego resortu kultury uroczystość jego oficjalnego przekazanie i prezentacja odbędzie się 22 czerwca.

Obraz "Przy fortepianie" Jacka Malczewskiego od zakończenia wojny uchodził za utracony w czasie wojny. Widnieje on w bazie dzieł zaginionych. Z informacji znajdującej się na stronie dzielautracone.gov.pl wynika, że ten obraz olejny - namalowany przez Malczewskiego w 1877 roku, przed wojną znajdował się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Na odwrocie znajduje się napis "Jacek Malczewski/Radom 1877" oraz muzealny numer inwentarza.

Jak podaje ministerstwo kultury w odnalezieniu tego obrazu ważną rolę odegrali polscy muzealnicy, a także posiadacz dzieła, który zdecydował się go zwrócić do Polski. To obywatel Wielkiej Brytanii.