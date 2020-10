Tarcza antykryzysowa 6.0: świadczenia postojowe trafią tylko dla samozatrudnionych

Już o dziewiątej rano premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie wicepremiera Jarosława Gowina i ministra finansów Tadeusza Kościńskiego mówił o zwolnieniu ponad 173 tys. przedsiębiorców ze składek ZUS za listopad, co będzie kosztowało 528 mln zł, i wypłacie postojowego 146 tys. uprawnionym, co będzie kosztowało 300 mln zł.

Postojowe ma trafić do firm działających w 20 branżach, których przychody w październiku lub listopadzie 2020 r., liczone rok do roku, zmaleją o co najmniej 40 proc. Z kolei ze zwolnienia ze składek ZUS skorzystają firmy z 25 branż, których przychody rok do roku spadły podobnie, ale pod uwagę będą brane tylko ich listopadowe obroty.