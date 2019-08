Okresowe kontrole budynków trzeba pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego

Własność nieruchomości to nie tylko przywileje związane z posiadaniem rzeczy, dysponowaniem nią wedle własnego życzenia. Na właścicielu nieruchomości spoczywa również szereg obowiązków, o czym niestety przeważająca większość osób nie ma świadomości i niejednokrotnie nie stosuje się do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Omawiany problem przede wszystkim dotyczy przepisów prawa budowlanego, a w szczególności art. 5 ust.2, 61 i 62 tej ustawy, zgodnie z którymi, aby zapewnić właściwe utrzymanie obiektu budowlanego, jego właściciel lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania określonych kontroli (są one podzielone ze względu na częstotliwość ich dokonywania).

Właściciel i zarządca obowiązani są wykonywać co najmniej raz w roku przegląd stanu technicznego obiektu, który przeprowadza osoba uprawniona. Z przeglądu sporządzany jest protokół. W tym przypadku chodzi nie tylko o sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości, lecz również sprawdzenie czy zostały wykonane ewentualne zalecenia z poprzedniej kontroli. Sama, zaś kontrola ta ma na celu:

- sprawdzenie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (przepisy ustawy wprost nie definiują tego pojęcia. Praktyka i doświadczenie wskazują, iż niniejsze zagadnienie prawne dotyczy w szczególności urządzeń służących do gromadzenia ścieków, utylizacji odpadów, itd.),

Właściciel i zarządca raz na pięć lat muszą przeprowadzić kontrolę stanu technicznego obiektu (nieruchomości), która ma na celu sprawdzenie konstrukcji, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia, badanie instalacji elektrycznej, piorunochronnej, w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jest też obowiązek przeprowadzania dwa razy do roku kontroli budynków większych – o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m2. Te budynki powinny być sprawdzane w okresie do 31 maja oraz do 30 listopada każdego roku.