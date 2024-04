Flow to integralna część 100-hektarowego obszaru w Śródmieściu Łodzi, który łączy biznes, handel, kulturę, transport. Inwestycja spółki Archicom dostarczy w tym rejonie mieszkania. Powstaną także restauracje, kawiarnie, lokale usługowe, tereny rekreacyjne.

Flow II. Ponad 300 mieszkań i lokale usługowe

Archicom rozpoczyna drugi etap inwestycji Flow. W tej części deweloper planuje 11-kondygnacyjny budynek z 314 mieszkaniami (o powierzchni ok. 30 do 90 mkw., z czego 66 proc. oferty to mieszkania dwu-, trzy- i czteropokojowe), 13 lokali usługowych i tereny zielone. - Pojawi się też niezwykły element miejskiej przestrzeni - Wstęga Kobro, nawiązująca formą do twórczości związanej z Łodzią artystki, Katarzyny Kobro - mówią przedstawiciele Archicomu.

Deweloper ma do dyspozycji 2 hektarów terenu w sąsiedztwie dworca Łódź Fabryczna, Bramy Miasta i centrum naukowo – kulturalnego EC1.

Klub mieszkańca i strefy relaksu we Flow

W tym etapie osiedla Archicom zaplanował także klub mieszkańca i strefę coworkingową. Zakończenie budowy mieszkań z drugiego etapu inwestycji Flow deweloper zapowiada na koniec 2025 roku.

- Dwa miesiące po inauguracji Flow ruszamy z budową drugiego - znacznie większego i zróżnicowanego pod względem architektury i funkcji budynku – mówi cytowany w komunikacie Waldemar Olbryk, prezes spółki Archicom. - Flow ze swoją ofertą mieszkaniową, gastronomiczną, kulturalną i rozrywkową, a także otwartą na miasto zieloną przestrzenią rekreacyjną, wpisze się w tkankę Nowego Centrum Łodzi.