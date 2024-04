Osiedle Symbioza powstanie w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, w miejscu dawnego kompleksu handlowego. Większa część starego obiektu została już wyburzona przez dewelopera. Budowa osiedla jest podzielona na kilka etapów. W pierwszej części inwestycji deweloper, spółka Atal, zaplanował cztery budynki.

Mieszkania z wykończeniem pod klucz

Do oferty trafiły 194 lokale o powierzchni od 39 do 111 mkw. Ceny mieszkań wahają się od 10,7 do 14,2 tys. zł za metr w stanie deweloperskim. Klienci mogą też skorzystać z pakietów wykończenia mieszkań pod klucz. W zależności od standardu, do metra lokalu trzeba dopłacić 1 tys., ponad 1,2 i 1,5 tys. zł.

Odroczona transakcja

Osiedle jest objęte autorskim programem dewelopera „Decyzja na raty”, który umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny i odroczoną transakcją do września. To oferta dla klientów czekających na tanie kredyty z programu mieszkań „Na start”.

- Atal Symbioza to dla nas projekt o szczególnym znaczeniu. Stanowi przykład nieczęstej transformacji miejsca — od funkcji handlowej do mieszkaniowej – mówi cytowana w komunikacie Angelika Kliś, członkini zarządu spółki Atal.