Tarcza antykryzysowa: zniesienie zakazów w galeriach handlowych a wypowiadanie umów najmu

Nawet pomijając powyższe wnioski, niezbędną przesłanką do wypowiedzenia umowy byłaby (a) nieusuwalność „wady", albo (b) jej nieusunięcie przez wynajmującego w „odpowiednim" czasie od zawiadomienia otrzymanego od najemcy. Trudno przekonująco bronić przesłanki (a) – skoro właśnie w poniedziałek „wada" się „usunęła" (zakazy działalności zostały zniesione). Trudno też bronić przesłanki (b) – po pierwsze najemcy z reguły nie wzywali wynajmujących do usuwania „wady", a nawet jeśli wzywali, to ciężko argumentować, że czas „usunięcia wady" nie był „odpowiedni" – ok. 7 tygodni zakazów stanowiło ok. 3% najczęściej występującego w praktyce okresu najmu (5 lat).