Koronawirus: lepsza restrukturyzacja niż upadłość

Jaka data

Określenie momentu powstania stanu niewypłacalności przedsiębiorcy może być nieraz niezwykle trudne i nawet biegli powołani do określenia momentu powstania niewypłacalności nie są w stanie precyzyjnie określić tej daty. A jest to data, od której otwiera się 30 dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Ustawa prawo upadłościowe wprowadza jedynie pewne domniemania – m.in., że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.