Mariusz Cieślik: Dziwne rzeczy

Na listach przebojów królują Bruce Springsteen i Madonna – w piosenkach, które brzmią, jakby je nagrano 30 lat temu. Do telewizji za chwilę wraca „Beverly Hills 90210", a „Big Brother", „Milionerzy" czy „Koło fortuny" już wróciły. Ba, nawet absolutne nowości są dziś z recyklingu. Dowodem choćby „Stranger Things", którego trzecia seria właśnie miała premierę i wygląda, że będzie to największy hit wakacji. W produkcji Netflixa wszystko dzieje się w latach 80., straszni Rosjanie wyglądają jak z filmów z czasów zimnej wojny, a kluczowa scena rozgrywa się przy dźwiękach „Never Ending Story" Limahla (choć tu w wykonaniu młodych aktorów). Dziwne to są rzeczy, by przywołać tytuł wspomnianego serialu.

Dlaczego tak się dzieje? Powodów są pewnie dziesiątki. Pierwszy i być może najważniejszy jest taki, że na nostalgii łatwo zarobić, przygotowując produkt, który może się spodobać nastolatkom i ich rodzicom (urodzonym w latach 70. czy 80.). Poza tym żyjemy w dobie medialnych baniek. Nie ma dziś filmów, piosenek, seriali czy artystów, których znają wszyscy na całym świecie, jak to było w przypadku Beatlesów czy Elvisa. Wylansowanie czegoś w takiej skali nie jest już dziś możliwe, lepiej więc sięgać po to, co sprawdzone. Jest jednak i taka możliwość, że kultura Zachodu przechodzi dziś tak głęboki kryzys, że nie jest w stanie wykreować niczego nowego. Widać to właśnie w popkulturze, bo to ona jest najczulszym radarem. A jeśli tak jest, to mamy powody, żeby się martwić.

Autor jest zastępcą dyrektora Programu III Polskiego Radia