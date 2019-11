Razem od dawna

Polska i Izrael rozegrały pierwszy mecz w roku 1959 we Wrocławiu. Wygraliśmy 7:2, a z gośćmi można się było porozumiewać w języku polskim.

W pierwszej reprezentacji Polski, która w roku 1921 zmierzyła się z Węgrami, było dwóch piłkarzy żydowskiego pochodzenia: obrońca Ludwik Gintel i napastnik Leon Sperling. Obydwaj grali w Cracovii założonej w roku 1906 m.in. przez działaczy żydowskich. Pasy są z tego dumne do dziś, czego świadectwem jest wywieszany na trybunie transparent o treści: „Cracovia Pany naród wybrany". Sperling w roku 1941 został zastrzelony w lwowskim getcie przez pijanego gestapowca. Gintel po wybuchu wojny wyjechał do Palestyny i osiadł w Izraelu. W roku 1973 popełnił samobójstwo w Tel Awiwie.

Kiedy w czerwcu tego roku do Warszawy przyjechała reprezentacja Izraela, w kawiarni Babel przy ulicy Próżnej (przed wojną tutaj znajdowało się jedno z centrów życia społeczności żydowskiej) odbyła się uroczystość, podczas której Janusz Basałaj w imieniu PZPN wręczył przybyłemu z Izraela potomkowi Klotza koszulkę reprezentacji Polski z jego nazwiskiem. Jednym z gości był Avram Grant.

Wśród czternastu klubów, które w roku 1927 utworzyły Ligę Polską, były dwa żydowskie: Jutrzenka Kraków i Hasmonea Lwów. Makabi Warszawa miało swój stadion tam, gdzie dziś znajduje się Stadion Narodowy. Hasmonea, Hapoel, Hakoah, Makabi, Jutrznia, Bar Kochba, Szomrija, Gwiazda, Nordija – kluby o takich nazwach znajdowały się w całej Polsce i wszystkie grupowały sportowców żydowskich. W latach 30. XX wieku wyjeżdżali oni do Izraela na Makabiady – międzynarodowe zawody sportowców żydowskich z całego świata.

W każdej dyscyplinie Polskę reprezentowali sportowcy żydowskiego pochodzenia. Bokser Szapsel Rotholc, nazywany przez uwielbiających go kibiców Warszawy „Szapsiem", był medalistą mistrzostw Europy i bohaterem dzieciństwa pisarza Józefa Hena.

Przepiórka, twórca Polskiego Związku Szachowego, został rozstrzelany przez hitlerowców w Palmirach, dwa miesiące przed egzekucją Janusza Kusocińskiego. Zelig Rusecki był prezesem Warszawskiego OZPN, członkiem władz PZPN, a jeszcze w latach 30. po wyjeździe do Palestyny kładł tam fundamenty pod budowę sportu.

Dziś w reprezentacji Izraela takich piłkarzy nie ma. W kadrze powołanej przez austriackiego trenera Andreasa Herzoga na mecz z Polską dziewięciu graczy występuje w lidze izraelskiej. Pozostali pracują w klubach zagranicznych, jednak albo kluby te nie należą do czołówki europejskiej, albo ci zawodnicy nie odgrywają w nich głównych ról.

Najbardziej znany izraelski piłkarz to Eran Zahavi od trzech lat występujący w chińskim klubie Guangzhou R&F. W eliminacjach zdobył już jedenaście bramek. Strzelał w siedmiu z ośmiu meczów. Popisał się hat trickiem w spotkaniu z Austrią, wbił też trzy gole Łotyszom w Rydze. Ale w czerwcowym meczu z Polską na Stadionie Narodowym nasi obrońcy uniemożliwiali mu każdy atak. Tamten mecz Polacy wygrali 4:0, a Izrael, myślący jeszcze wtedy o awansie, chyba już tę wiarę stracił. Wygrał jeszcze tylko jeden z czterech meczów – z Łotwą, którą wszyscy pokonują.

Od czasu spotkania w Warszawie w naszej kadrze doszło do kilku zmian. W związku z nieobecnością Arkadiusza Milika szanse gry ma Dawid Kownacki, prawie na pewno zobaczymy Sebastiana Szymańskiego w pomocy i Arkadiusza Recę w obronie.

Polska rozegrała z Izraelem dwanaście meczów, ale nigdy nie spotkaliśmy się w Jerozolimie. Wygraliśmy sześć razy, ponieśliśmy dwie porażki. Wdzięczny przeciwnik, skłaniający do wspomnień nie tylko tych sprzed wojny, ale i późniejszych. Ponieważ izraelska piłka nie stawiała dużych wymagań, a zawodnikom płacono niezłe pieniądze, tamtejsza liga była na przełomie wieków celem polskich piłkarzy i trenerów. Pracował tam Wojciech Łazarek, a grało ponad trzydziestu zawodników.

Ich wspomnienia mają wspólne cechy: Izrael to przyjazny kraj z bardzo dobrym klimatem, stosunkowo bezpieczny mimo położenia w rejonie konfliktów zbrojnych. A jeszcze do niedawna z wieloma starszymi mieszkańcami wciąż można było porozmawiać po polsku, co staje się, niestety, coraz trudniejsze.