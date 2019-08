Straty lodu odnotowane w dziennikach pokładowych

Nasza wiedza na temat kurczenia się pokrywy lodowej na Oceanie Arktycznym pochodzi głównie z satelitów, które od 1979 r. odwzorowują lód morski z góry. Dane są dostarczane od systemu o nazwie Pan-Arctic Ice Ocean Modeling and Assimilation System (PIOMAS) nadzorowanego przez naukowców Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Tam są one uzupełniane przez zapisy pogodowe i wszelkie dostępne pomiary grubości lodu, zarówno bezpośrednie, jak i te pochodzące z łodzi podwodnych pływających pod pokrywą lodową. Dzięki temu PIOMAS zapewnia codzienną rekonstrukcję tego, co dzieje się z lodem na Oceanie Arktycznym. Jednak system pozwala sięgnąć zaledwie czterdzieści lat wstecz.

Okazało się, że jednak można cofnąć się w czasie aż do 1901 roku. Stało się to możliwe dzięki ręcznie spisanym obserwacjom historycznym poprzedników dzisiejszych statków Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych.

„To wydłuża zapis zmian grubości lodu morskiego z 40 lat do 110 lat, co pozwala nam spojrzeć na tę zmienność i utratę lodu z innej perspektywy”, powiedział Axel Schweiger, naukowiec zajmujący się lodem morskim w Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Waszyngtońskiego.