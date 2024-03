Niesporczaki pomogą nam zachować młodość? „Klucz do zahamowania procesu starzenia”

Niesporczaki to typ pospolitych, bardzo małych zwierząt bezkręgowych, zaliczanych do grupy pierwoustych. Zasiedlają one rozmaite siedliska – przede wszystkim wodne lub wilgotne. Te niezwykłe, mikroskopijne stworzenia, słyną z tego, że są bardzo wytrzymałe – milimetrowe bezkręgowce są w stanie przetrwać zarówno silne mrozy jak i upały. Mogą one także przetrwać między innymi w próżni czy w warunkach bardzo wysokiego ciśnienia – nierzadko nazywa się je wręcz „niezniszczalnymi”. Teraz naukowcy odkryli jeszcze jedną niezwykłą właściwość tych zwierząt – okazało się, że białka niesporczaków mogą spowalniać procesy zachodzące w ludzkich komórkach.

Reklama

Naukowcy: Białka niesporczaków mogą spowalniać procesy zachodzące w ludzkich komórkach

Opublikowane w czasopiśmie naukowym "Protein Science" badanie wskazuje, że białka niesporczaków spowalniają metabolizm zachodzący w ludzkich komórkach.

Główna autorka badania Silvia Sanchez-Martinez z University of Wyoming, wyjaśnia, że stworzenia te potrafią przetrwać w ekstremalnych warunkach, gdyż wchodzą w stan biostazy. Jak zaznaczyła ekspertka, wykorzystują one do tego procesu białka, które tworzą wewnątrz komórek żele spowalniające procesy życiowe. Biostaza jest stanem, w którym w organizmie zatrzymują się wszelkie reakcje chemiczne. - Kiedy wprowadzamy te białka do ludzkich komórek, spowalniają one ich metabolizm, tak jak dzieje się to u niesporczaków. To zadziwiające - powiedziała. - Do tego, gdy ludzkie komórki z białkami niesporczaków wprowadzimy w stan biostazy, stają się one bardziej odporne na stres - podkreśliła.

Czytaj więcej Klimat Dlaczego niesporczaki są niezniszczalne? Naukowcy twierdzą, że poznali sekret Dlaczego niesporczaki są w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach? Naukowcy z Marshall University w Wirginii Zachodniej (USA) twierdzą, że odkryli tajemnicę tych niezwykle wytrzymałych organizmów.

Badanie: Niesporczaki pomogą zachować człowiekowi młodość? Odkrycia kluczem do zahamowania procesu starzenia w ludzkim organizmie

Co więcej, badania wykazały, że proces ten jest odwracalny. - Gdy stres zostaje złagodzony, żele niesporczaków rozpuszczają się, a ludzkie komórki powracają do normalnego metabolizmu - mówi profesor Thomas Boothby, jeden z współautorów badania. Zdaniem eksperta odkrycie to może być kluczem do zahamowania procesu starzenia w naszym organizmie oraz pomóc w stworzeniu nowych metod leczenia różnych chorób.