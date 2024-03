Czy wojna nuklearna zniszczy cała cywilizację?

Profesor Alan Robock, klimatolog z Wydziału Nauk o Środowisku na Rutgers University w New Jersey, uważa że czynnikiem końcowym, który doprowadzi do zagłady całej ludzkości będzie tzw. długotrwała zima nuklearna. W jednej z modelowych symulacji naukowych obliczono, że po pełnej wojnie termojądrowej średnia temperatura powietrza na naszej planecie będzie systematycznie spadać przez kilka lat średnio o 7–8°C rocznie.

Tak gwałtowna zmiana przyczyni się do masowego wymierania gatunków. W historii naszej planety było pięć wielkich wymierań gatunków spowodowanych równymi kataklizmami. Wojna nuklearna może doprowadzić do zagłady biologicznej przypominającej pierwsze wielkie wymieranie ordowickie sprzed 438 milionów lat. Naukowcy przypuszczają, że intensywne promieniowanie gamma, które docierało wtedy do powierzchni Ziemi, prawdopodobnie w wyniku zniszczenia warstwy ozonowej przez rozbłysk gamma lub wybuch supernowej, przyczyniło się do zaburzenia fotosyntezy, a tym samym do zaburzenia łańcuchów pokarmowych we wszystkich strefach klimatycznych naszej planety. Wówczas zginęło 85% gatunków żyjących na Ziemi. Jaki efekt w przemianie życia na naszej planecie miałaby wojna, w której dojdzie do detonacji ok. 10 tysięcy głowic nuklearnych? To pozostaje obszarem szerokich spekulacji. W maju 1949 roku Albert Einstein powiedział w wywiadzie dla magazynu „Monthly Review, że „ nie wie, jaka broń zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie toczyć się na kije i kamienie”. Wielki uczony oceniał sytuację z perspektywy końca lat 40. Ubiegłego wieku. Nie wiedział jak morderczy arsenał zgromadzi ludzkość. Obawiam się, że jego przepowiednia się nie spełni. Czwartej wojny światowej, nawet na kije i kamienie, po prostu nie będzie komu prowadzić.