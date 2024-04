Sąd: hodowca bydła trafi na półtora roku do więzienia za cierpienia zwierząt

Jak czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, mieszkaniec gminy Sejny został oskarżony o to, że prowadząc hodowlę bydła znęcał się nad tymi zwierzętami poprzez trzymanie ich w brudzie, bez dostępu do wody i pożywienia, bez zapewnienia opieki weterynaryjnej. Skutkowało to cierpieniem zwierząt, a w konsekwencji doprowadziło do ich śmierci. Zwłoki zwierząt nie były usuwane.

Prokuratura podaje, że w czerwcu 2023 roku, kiedy ujawniono przestępstwo, zwłoki te znajdowały się w stanie zaawansowanego rozkładu gnilnego, co w połączeniu z wysoką temperaturą otoczenia, wywołało zagrożenie epidemiologiczne ze strony chorób zakaźnych.

Oskarżony podobnie traktował swojego psa: zwierzę nie miało dostępu do wody pitnej, pożywienia, ani opieki weterynaryjnej.

We wtorek prokuratura poinformował, że Sąd Rejonowy w Augustowie VI Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Sejnach uznał oskarżonego za winnego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad bydłem oraz psem.

Poza karą półtora roku pozbawienia wolności, sąd orzekł wobec oskarżonego na okres 15 lat zakaz posiadania wszelkich zwierząt oraz zakaz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.