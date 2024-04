Jako niepoprawny optymista, który chce wierzyć, że świat zmieni swoją arogancką postawę, trzy dekady temu wcieliłem w czyn projekt ekologiczny, angażując do niego astronautów pięciu krajów, którzy ze stacji orbitalnej widzieli ślady agonii życia ziemskiego i poświadczali o złym stanie Ziemi. Było to zaproszenie do refleksji, że jedynym sposobem, aby uratować planetę, jest gotowość do poświęceń. Stawka jest wysoka, chodzi o nasze przeżycie.

O tej misji świat mówił przez dwa dni, potem wszyscy o niej zapomnieli. Byłem pełen goryczy, przegrałem z lobby biznesowych tytanów, wielkich koncernów kontrolujących światową gospodarkę, a zatem decydujących o losach ludzkości.

W dniu refleksji ekologicznej, nie pozostanę jednak na uboczu. Moja wrażliwość i głęboka troska o przyszłość globu nie słabną, chociaż można odnieść wrażenie, że ponad pół wieku szczytnej inicjatywy Dnia Ziemi ograniczyło się tylko do dobrych intencji.