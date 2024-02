Rząd szykuje nowe zasady L4. Ekspert o niedźwiedziej przysłudze dla pracodawców

- To niejako postawienie znaku równości między chorobowym a urlopem. W zakładach pracy może dojść do kuriozalnej sytuacji, w której pracownicy będą prowadzić zapisy na „L4”. Szacuję, że pula 27 000 000 000 zł przeznaczona na zasiłki chorobowe w całym 2022 roku, wzrosłaby o 20 proc. do 32 400 000 000 — 5 dodatkowych miliardów złotych na chorobowe. Znacznie lepiej przeznaczyć te pieniądze na służbę zdrowia, nowoczesny sprzęt medyczny ratujący życie, podwyżki dla pielęgniarek i lekarzy. Celem nie jest przebywanie na zwolnieniu, a jak najszybszy powrót do zdrowia — komentuje Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio zajmującej się problematyką absencji chorobowych, m.in. kontrolą wykorzystania L4 na zlecenie pracodawców.

Pracownicy kombinują

Zdaniem części ekspertów wyjściem z sytuacji byłoby wykluczenie ze 100-proc. zasiłku krótkotrwałych zwolnień. Proponują, że za trzy do pięciu dni na zasiłku pracownik dostawałby tylko 50 proc. pensji.

– Z doświadczenia wiemy, że pracownicy kalkulują. Ich skłonność do nadużywania „L4” nie zmalałaby, zamiast 5 dni pobieraliby np. 10 dni chorobowego – mówi prezes Conperio.

Mikołaj Zając zwraca także uwagę na sytuację pracowników chorych długotrwale, na choroby przewlekłe, w tym na nowotwory.

– Obecnie po 182 dniach wygasa ich prawo do świadczeń z racji korzystania ze zwolnienia chorobowego. Uważam to za błąd. Ciężko i przewlekle chorzy powinni mieć prawo do wynagrodzenia, np. przez okres dwóch lub trzech lat. Zmieńmy przepisy pod kątem chorych, którzy naprawdę tego potrzebują, a nie pod kątem lawirujących pracowników – podsumowuje Mikołaj Zając.