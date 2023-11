Szef nie zapłaci za L4. Nowy rząd zmieni zasady chorobowego

Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewicy ogłosiły w piątek szczegóły swojej umowy koalicyjnej, w której znalazła się zapowiedź przywrócenia korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej.

"Odejdziemy od opresyjnego systemu podatkowo – składkowego m.in. poprzez wprowadzenie korzystnych i czytelnych zasad naliczania składki zdrowotnej. Potężny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w ostatnich latach musi być zatrzymany, dlatego strony Koalicji wprowadzą zasadę, że chorobowego pracownika już od pierwszego dnia będzie płacone przez ZUS." - czytamy w umowie koalicyjnej.

Przypomnijmy, że obecnie pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe ze swoich środków za 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego. Dotyczy to pracowników poniżej 50. roku życia. W przypadku pracowników, którzy ukończyli już 50 lat pracodawca wypłaca wynagrodzenie za 14 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.

Jeśli pracownik choruje dłużej (łącznie w całym roku), dostanie zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Obowiązek jego naliczenia i wypłacenia spoczywa na pracodawcach, którzy do 30 listopada poprzedniego roku zgłosili do ubezpieczeń minimum 21 osób. Mniejszych pracodawców wyręcza w formalnościach ZUS i on przesyła pieniądze na konto pracownika.