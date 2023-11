Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli

Materiał partnera

Reklama

Reklama

Warto jednak wiedzieć, że takie zachowanie nastolatka może świadczyć nie o nastoletnim buncie, a o depresji. Szczególnie istotną rolę w takiej sytuacji pełni nauczyciel, który może nie tylko w porę dostrzec niepokojące sygnały, ale też podjąć odpowiednie kroki. Na co powinien zwrócić uwagę?

Depresja jest chorobą i należy ją odróżnić od chwilowego przygnębienia czy obniżonego nastroju. Szacuje się, że w Polsce od 10 do 15 proc. nastolatków cierpi na zaburzenia depresyjne, a niektóre dane wskazują, że objawy depresyjne można stwierdzić u nawet co trzeciego nastolatka. Dlatego tak ważne jest, by nauczyciele i pedagodzy umieli odróżnić, jakie zachowanie ucznia są przejawem normalnych dla wieku nastoletniego norm rozwojowych, a co może być sygnałem świadczącym o depresji.

Zmiany jakie zachodzą w życiu nastolatków są intensywne zarówno na płaszczyźnie wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Zmianom ulegają też oczekiwania otoczenia wobec nich. Jest to zatem czas odczuwania dużej presji przez młodych ludzi. Towarzyszy temu ogromna nadwrażliwość, dlatego tak ważna jest świadomość i rozumienie mechanizmów rozwojowych okresu dojrzewania. Zachodzące zmiany dotyczą sfery biologicznej, społecznej i rodzinnej, trudno się zatem dziwić, że jedni radzą sobie lepiej, a innych problemy przerastają.

Jeśli dziecko ma zdrową samoocenę, silną wiarę w siebie i swoje możliwości oraz zdrowe poczucie własnej wartości istnieje większa szansa na to, że nastoletni bunt przebiegnie w łagodny sposób i nie doprowadzi do kryzysu psychicznego, czyli między innymi do rozwoju depresji. Istnieje wiele źródeł negatywnych emocji w okresie dorastania i są one całkowicie naturalne. Nastolatek często nie rozumie zmian, które zachodzą w jego ciele. Zmienność i gwałtowność emocji spowodowana zmianami hormonalnymi mogą prowadzić do znacznych wahań samooceny. Wśród wyzwań wieku nastoletniego można wskazać na próbę odnalezienia własnej tożsamości, budowanie przynależności czy ustalanie hierarchii wartości. Wpływ na samopoczucie młodego człowieka ma również pozycja w grupie rówieśniczej.