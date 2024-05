Sędzia Tomasz Szmydt ubiega się o azyl na Białorusi. Komentarz Donalda Tuska

Czytaj więcej Polityka Szef BBN: Sprawa sędziego Tomasza Szmydta może mieć potencjalnie potężne skutki Myślę, że opinia publiczna będzie dopiero z biegiem najbliższych dni, tygodni, poznawać możliwe skutki działania ze strony sędziego. Jest to zdrada (…) działanie na szkodę interesu państwa - powiedział w radiowej „Trójce” szef BBN Jacek Siewiera, komentując sprawę sędziego Tomasza Szmydta.

Premier zaapelował do dziennikarzy, by mieli świadomość, jak poważna jest sytuacja na Ukrainie. - Miałem okazję rozmawiać dłużej z szefową Komisji Europejskiej zanim wystąpiła publicznie. Sygnały o bardzo agresywnej obecności obcych służb, wrogich nam w Europie nasilają się każdego dnia i będą się nasilać w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego — powiedział Tusk.

- Nie miejmy złudzeń co do charakteru działań niektórych osób, które postawiły sobie za cel dewastowanie polskiego systemu prawnego. Dzisiaj wiele na to wskazuje, że nie było w tym przypadku. To, co obserwujemy w innych państwach europejskich, czyli próby podważenia ładu prawnego poprzez agentów i prowokacje, a także działania w cyberprzestrzeni, to jest coraz bardziej synchronizowane. Nie pozostawia złudzeń, co do celu, jaki sobie Moska i Mińska stawiają w najbliższych miesiącach - dodał.

Kim jest sędzia Tomasz Szmydt, który poprosił o azyl na Białorusi?

Schmydt to jeden z negatywnych bohaterów tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę. W czasie, gdy afera wybuchła, był dyrektorem wydziału prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa. Aferę ujawniła Emilia Szmydt, była żona Szmydta (w tamtym czasie małżonkowie byli w trakcie rozwodu). Emilia Szmydt, występująca w sieci jako „mała Emi” miała na zlecenie sędziów m.in. z Ministerstwa Sprawiedliwości i KRS oczerniać sędziów krytycznych wobec kierowanego przez Suwerenną Polskę Ministerstwa Sprawiedliwości.