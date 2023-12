Znad Ukrainy niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną

Rosja ostrzelała cele na Ukrainie

W nocy i rano wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na cele na Ukrainie, wśród cywilów byli zabici i ranni. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podał, że Rosjanie wystrzelili ok. 110 pocisków, z których "większość została zestrzelona".

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Tragiczna noc na Ukrainie: Eksplozje we Lwowie, Kijowie, Charkowie, Dnieprze. Wielu zabitych i rannych W nocy z 28 na 29 grudnia w większości obwodów Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny - atakowane były m.in. Lwów i Odessa. Nad ranem ogłoszono kolejny alarm w związku z wystrzeleniem przez rosyjskie bombowce strategiczne pocisków manewrujących. Z różnych stron Ukrainy napływają informacje o co najmniej ośmiu ofiarach śmiertelnych.

Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Wałerij Załużny podał, że ukraińska obrona powietrzna w nocy z czwartku na piątek strąciła 27 dronów bojowych Shahed 136/131 (tzw. amunicja krążąca) i 87 pocisków Ch-101/Ch-555/Ch-55. Załużny relacjonował, że Rosjanie najpierw zaatakowali Ukrainę dronami-kamikadze z północy i południowego-wschodu. Łącznie do tego ataku użyto 36 dronów-kamikadze.

Z kolei ok. 6 rano 18 bombowców strategicznych Tu-95MS wystrzeliło co najmniej 90 pocisków Ch-101/Ch-555/Ch-55 w stronę Ukrainy. Jednocześnie ok. 5 rano znad obwodu kurskiego bombowce Tu-22M3 wystrzeliły osiem pocisków Ch-22/Ch-32 w stronę północnych i środkowych obwodów Ukrainy. Charków został ostrzelany przy użyciu zestawów S-300, S-400 i Iskander z obwodu biełgorodzkiego, kurskiego i okupowanego Krymu.