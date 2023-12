Gen. Waldemar Skrzypczak: Nie możemy monitorować ukraińskich lub rosyjskich rakiet nad terytorium Polski

Były dowódca Wojsk Lądowych zaznaczył, że podczas zmasowanych rosyjskich ataków rakietowych na cele na Ukrainie "Ukraińcy w odpowiedzi używają również dużej liczby rakiet, mają środki napadu powietrznego zwalczać".

„Nie wiemy, gdzie ta rakieta upadła”

- To jest chyba możliwe, że rakieta może spaść, natomiast dla mnie jest zaskakujące to, że my nadal nie wiemy, gdzie ta rakieta upadła i będziemy jej szukać, choć politycy deklarowali, że te systemy obrony powietrznej, którymi dysponujemy, są w tej chwili na tyle precyzyjne, są w stanie wszystkie systemy, które do Polski wlatują identyfikować i zwalczać. Okazuje się, że nie do końca - powiedział.

W grudniu 2022 r. pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta - jej szczątki w lesie odnalazła po kilku miesiącach przypadkowa osoba. Wcześniej, 15 listopada 2022 r., w Przewodowie (województwo lubelskie) eksplodowała prawdopodobnie ukraińska rakieta S-300 wystrzelona w celu obrony przed rosyjskim pociskiem. W wyniku wybuchu zginęło wówczas dwóch Polaków.

Gen. Skrzypczak powiedział w piątek, że przy granicy z Ukrainy będą prowadzone poszukiwania obiektu, który wleciał w polską przestrzeń powietrzną. - Przypomnieć wypada, że te poszukiwania były zawsze mało skuteczne. Albo pocisk spadł i zabił Polaków, tak jak to miało miejsce w Przewodowie, albo spadł koło Zamościa (pod Bydgoszczą - red.) i przypadkowa osoba odkryła pocisk, bo ci, którzy powinni wiedzieć o tym, gdzie pocisk upadł, nie mają wiedzy, gdzie ten pocisk upadł - mówił wojskowy. - Jestem zaskoczony tym, że systemy, którymi dysponujemy, są na tyle mało skuteczne, że nie są w stanie zidentyfikować toru przelotu i miejsca upadku pocisku. A powinny - podkreślił.

"Możliwe, że rakieta ukraińska czy rosyjska spadła na terytorium Polski"

Zdaniem generała Skrzypczaka, w sprawie niezidentyfikowanego obiektu zawiodła gotowość sytemu rozpoznania. Były dowódca WL przekonywał, że gdy wiemy, że Rosja wykonuje zmasowane uderzenia na centra szkolenia armii ukraińskiej i miasta na Ukrainie, strona polska powinna przewidzieć, że może dojść do incydentów. - Uważam, że wszystkie systemy, którymi dysponujemy, powinny być ustawione właśnie na to, żeby rozpoznawać tego typu zdarzenia. Okazuje się, że ktoś znowu przespał - ocenił rozmówca Polsat News.