Szef Sztabu Generalnego: Wszystko wskazuje, że rakieta rosyjska wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną

Ok. godz. 7:00 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie niezidentyfikowany obiekt, który wleciał nad Polskę, to była rosyjska rakieta - przekazało polskie wojsko.