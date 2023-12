Gen. Bieniek: Nad Polskę prawdopodobnie wleciała rakieta i wróciła nad Ukrainę

Gen. Bieniek przyznał, że taką ocenę przedstawia na podstawie ogólnodostępnych źródeł informacji.



Gen. Mieczysław Bieniek: Gdyby rakieta upadła i wybuchła w Polsce, mielibyśmy skutek

- Ta rakieta nie wybuchła (po polskiej stronie granicy — red.). Gdyby upadła i wybuchła mielibyśmy skutek. To nie jest to, co się stało w Przewodowie — dodał gen. Bieniek nawiązując do tragicznego incydentu z listopada 2022 roku, gdy rakieta, prawdopodobnie wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą - spadła na terytorium Polski, we wsi Przewodów, zabijając dwie osoby.



Gen. Bieniek mówił, że najważniejsze jest iż strona polska sięgnęła po „wszystkie siły i środki”.



- Z oceny mojej wiem, że gdyby (ta rakieta) upadła przypadkowo (na terytorium Polski), to byśmy ją już zdążyli znaleźć - dodał.



W grudniu 2022 roku podczas zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę nad Polskę wleciała rakieta rosyjska z betonową głowicą, która po pewnym czasie zniknęła z radarów i została odnaleziona dopiero kilka miesięcy później, w lesie w pobliżu Bydgoszczy, przez przypadkową osobę.