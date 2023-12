Rzecznik Dowództwa Operacyjnego: W nocy ostrzał Ukrainy. Incydent nad Polską można z tym wiązać

- Sygnał z nim został utracony. Trwa akcja ustalenia wszystkich szczegółów — dodał w kontekście niezidentyfikowanego obiektu, który pojawił się nad Polską.



- Wszystkie procedury, które mogło Dowództwo Operacyjne podjąć, zostały podjęte i bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej zostało zapewnione - podsumował



Dopytywany co oznacza „użycie wszystkich możliwych sił i środków” ppłk Goryszewski powiedział, że "wszystkie środki obrony powietrznej mają podnoszoną gotowość bojową, jeśli jest to konieczne są podnoszone pary dyżurne myśliwców". - To wszystko zostało zrobione, procedury zostały zachowane. Ze strony Dowództwa Operacyjnego, MON, całe zarządzanie kryzysowe było bez zarzutu — zapewnił.



- Obiekt wleciał od strony granicy ukraińskiej. Jak wiemy w nocy był intensywny ostrzał terytorium Ukrainy, więc można ten incydent z tym oczywiście wiązać - powiedział też.



Wojsko i MON „sprawdzają wszystkie scenariusze”

Na pytanie gdzie pojawił się obiekt ppłk Goryszewski mówił, że „były to okolice Zamościa”.