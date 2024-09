Chcą obcięcia roszczeń frankowiczów. To możliwe?

Spory frankowe: orzeczenia TSUE stosowane bez refleksji?

Prof. Krzysztof Koźmiński z Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Laboratorium Prawa i Gospodarki, wskazywał, że sądy polskie za TSUE stosują orzecznictwo tego ostatniego co do ochrony konsumenckiej wstecznie, unieważniając umowy obowiązujące od 20 lat. - Co może się stać jeśli TSUE np. zacznie zmieniać zasady kontraktów między przedsiębiorcami – pytał organizator konferencji.

Z kolei dr Tomasz Spyra wskazywał z kolei, że nie wszystkie wyroki prejudycjalne TSUE muszą być wdrażane przez sądy polskie. Dotyczy to np. dyrektywy konsumenckiej (93/13). W tych sprawach mogą odmówić zastosowania wyroku TSUE jeśli byłby sprzeczny z prawem krajowym. Postulował więc by sądy polskie opierały się ściśle na wykładni literalnej orzeczeń TSUE, ale to wymaga odpowiedniego przygotowania sędziów.

Krytykowano także dominującą w sądach praktykę odrębnego rozpatrywania pozwu banku i konsumenta, bo obciążą to niepotrzebnie sądy, zwiększa koszty postępowania i oddala zakończenie sporu.

- Zamierzamy zebrać wnioski z konferencji w raporcie, który może być pomocny prawnikom, w tym sędziom, ale także przy raczej potrzebnej interwencji ustawodawcy, bo już wiadomo, że ugody nie wystarczą - spuentował konferencję prof. Koźmiński.